Basket Serie B famminile. L’Aymarà fa in pieno il suo dovere. Pontedera si inchina

COSTONE 51 PONTEDERA 46

COSTONE: Casini, Posta, Becatti, Pastorelli ne, Zanelli ne, Skapin 11, Pierucci 6, Bonaccini 19, Nanni, Sabia 11, Wiegand 2, Parodi 2. Allenatore Fattorini.

PONTEDERA: Capozzio ne, Garbini 9, Simoncelli, Samoylich, Puccini 14, Rossi 2, Daddi 5, Preziuoso 12, Marsili 4, Rossi ne, Santini, Salvadori. Allenatore Monaco.

Arbitri: Giachi, Labed.

Parziali: 11-14, 23-28, 39-33.

SIENA – Vittoria importante per l’Aymarà: battuta Pontedera. Si tratta di un successo fondamentale per la squadra allenata da coach David Fattorini che, grazie a questi due punti, rilancia le proprie ambizioni in ottica salvezza. Eppure l’inizio di partita era stato piuttosto contratto per le senesi, forse bloccate dall’importanza della posta in palio del match. Una volta sbloccatesi, l’Aymarà è andata in crescendo riuscendo ad andare in maggiore scioltezza in attacco e riuscendo ad essere decisamente più efficaci in difesa. Appena 5 i punti concessi alle avversarie nel terzo quarto, quello in cui il Costone è letteralmente dilagato, creando separazione nel punteggio, di fatto non lasciando più scampo alle iniziative delle ospiti. L’ultimo quarto è stato di totale gestione per l’Aymarà che, con questa vittoria, inaugura nel migliore dei modi il suo girone di ritorno. Da sottolineare la grande prova balistica della capitana Valentina Bonaccini, best scorer con 19 punti.

Per la società, il successo rappresenta la ciliegina sulla torta di un pomeriggio positivo: l’open day ha fatto registrare una discreta partecipazione di bambine che si sono cimentate in giochi e divertimenti per approcciarsi al basket. Coinvolte anche le scuole del territorio per un pomeriggio che tutti si augurano possa aiutare a far crescere le ‘ladies’ del futuro.