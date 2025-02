Basket - serie "b» femminile interregionale. Green Le Mura Spring tenta il colpaccio a Livorno con la Pielle. Ferretti: "Match tosto»

Match esterno, questa sera, al "Palacecioni" di Livorno, per il Green Le Mura Spring che, alle 19, affronta la Pielle. Uno scontro diretto con le labroniche che, attualmente, si trovano in quarta posizione, insieme a Firenze Academy. Le biancorosse di coach Ferretti, invece, sono davanti in terza posizione assoluta e cercheranno di portare a casa la sesta vittoria consecutiva per non perdere il contatto con le due capolista.

All’andata il Green Le Mura Spring si impose per 63-58, con le ospiti costrette sempre ad inseguire. Il break decisivo ad inizio terzo quarto, con le padrone di casa che riuscirono, poi, a controllare fino alla sirena. Le livornesi sono un roster che segna 56.1 punti a gara e ne subisce 52.6 mentre le ragazze di Ferretti hanno una media di 58.8 punti a gara e ne subiscono 45,6.

Le due topscorer sono due ex: Claudia Collodi, con 165 punti, per quanto riguarda la Pielle Livorno ed Elisa Maffei, con 149 punti, per il Green Le Mura Spring. Da tenere sotto controllo le sorelle Marta e Viola Castiglione, ma anche Aurora Benedetti, mentre, nel pitturato, fanno spesso la differenza Diletta Donadio e Claudia Collodi.

"Questo pomeriggio ci aspetta una partita tosta – ha commentato Emiliano Ferretti – , perché affronteremo una squadra che vorrà riscattarsi delle sconfitta dell’andata. Noi vogliamo proseguire sul nostro percorso, quindi dobbiamo essere determinati fin da subito, perché le avversarie faranno tatticamente di tutto per metterci in difficoltà. Quindi confido in una grande prestazione delle ragazze che, in settimana si sono allenante bene. Credo ne verrà fuori una bella partita". Il match sarà diretto da Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga e Jacopo Natale di Calcinaia.

La classifica: Sisa Perugia 32; Acqua dell’Elba Nico 30; Green Le Mura Spring 26; Il Palaghiaccio Firenze Academy, Toscana Legno Pielle Livorno 22; Pieffe Prato 18; Mu Medicina Unica 26; Acea Pink Terni 14; Golfo, Mooneygo "2000" Senigaglia 12; Umbertide 10; Cmb Valdarno, Costone Siena 8; Ceprini Costruzioni Orvieto 6; Pontedera 2.

Alessia Lombardi