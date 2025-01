Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Orvieto. Ingaggiata Paulsson

Nuovo arrivo in casa Green Le Mura Spring. Dopo la partenza dell’ucraina Cherkaska è arrivata in biancorosso Elsa Paulsson Glantz (foto). Ala svedese di 185 centimetri, classe ’95, ha giocato la prima parte della stagione in Germania con il Panthers Osnabruk, proveniente dalla esperienza di "A2" italiana con il Bruschi San Giovanni Valdarno. In precedenza ha disputato campionati in Svezia e Polonia, trovando spazio anche in Eurocup.

Si è già sottoposta alle visite mediche e sarà disposizione di Ferretti già dalla trasferta di Orvieto, oggi pomeriggio. Le biancorosse, alle 18, affronteranno la Ceprini Costruzioni.

E’ un match molto difficile e complicato. L’Azzurra Orvieto, dopo i fasti degli anni 2012-2016 nel campionato di "A1", ha puntato, negli anni successivi, sul giovanile e si presenta anche in questo campionato con un roster molto giovane, con l’inserimento di un paio di più esperte, come la play Selene Grilli e la guardia Elisa Mantineo. Le avversarie arrivano da una serie di sconfitte, fra le quali l’ultima contro Pielle Livorno per 58-48, al termine di una gara nella quale non hanno, comunque, mai mollato.

Musica diversa per il Green Le Mura Spring che, invece, arriva dalla brillante vittoria contro Firenze, ottenuta grazie ad un grande terzo quarto che ha permesso alle ragazze di Ferretti di recuperare la terza posizione in classifica.

Tra le umbre la più pericolosa è la play Matilda Cherubini (12 punti a gara e migliore realizzatrice da oltre l’arco) e l’ala piccola Anna Schembari (11 punti a gara, per lo più dal pitturato). "E’ una partita di quelle di cui non mi fido – ha commentato Ferretti – , il classico testa-coda che noi dobbiamo affrontare con lo stesso atteggiamento di quando giochiamo contro una prima in classifica, per evitare brutte sorprese. Bisogna essere focalizzati fin da subito, per poter affrontare la gara nella giusta maniera. Orvieto è una squadra giovane con buone idee; gioca in casa e non va sottovalutata assolutamente".

Arbitrano Tommaso Pepe di Deruta e Leonardo Pressi di Terni.

Alessia Lombardi