Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura in visita alla "Pediatria»

Bella iniziativa del Green Le Mura Spring che, nei giorni scorsi, ha fatto visita ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale "San Luca". Un nutrito numero di giocatrici e di dirigenti ha voluto portare un po’ di gioia ai bambini che, purtroppo, si trovano ricoverati nel reparto.

Le giocatrici sono state accolte dal direttore sanitario dell’ospedale, Spartaco Mencaroni; dalla direttrice della Pediatria, Angelina Vaccaro e della coordinatrice infermieristica del reparto, Monica Di Ricco. Le ragazze ed i dirigenti hanno fatto visita ai piccoli, fermandosi a parlare con loro e con i loro genitori ed hanno portato in dono gadget e regali messi a disposizione dalla società lucchese, molto apprezzati dai bambini e dai loro familiari.

Un bellissimo gesto, fortemente voluto da tutta la società e dalla "ds" Imma Gentile e da tutte le ragazze, per portare un attimo di spensieratezza, a chi, purtroppo, è costretto a passare queste feste in ospedale, sopratutto a questi bambini che non dovrebbero mai conoscere la sofferenza, soprattutto in questo momento particolare dell’anno.

Alessia Lombardi