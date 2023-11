Basket Serie B femminile. Aymarà Costone battuta in casa da Prato. Domani arriva Pontedera

Altra battuta d’arresto per l’Aymarà Costone che sul parquet amico del PalaOrlandi lascia via libera alla Pallacanestro Prato che si impone con il risultato finale di 37-55. L’attacco senese si è dimostrato nuovamente sterile, anche se va detto che le ragazze di coach Fattorini non avevano iniziato male l’incontro, aggiudicandosi entrambi i primi due parziali. Andate dunque al riposo sul +9 , dopo le 4 lunghezze di vantaggio accumulate nel 1° quarto, le bianconere nella ripresa si sono disunite. Un dato su tutti, anzi due: nella terza frazione sono solo 4 i punti segnati, con Prato che ovviamente allunga portandosi sul +7, mentre nell’ultimo periodo i punti segnati dalle bianconere sono addirittura 3. Sette punti in due frazioni, il commento è fin troppo facile. Questa in sintesi la cronaca di una partita che l’Aymarà, se avesse conservato un minimo di percentuali al tiro accettabili, avrebbe potuto fare sua, pur riconoscendo il merito alle avversarie che hanno saputo capitalizzare le disgrazie altrui, ma anche la produzione di un gioco di squadra che anche i punteggi del loro tabellino, ben distribuiti, stanno a dimostrare. Poi nel finale è successo un po’ di tutto, con due espulsioni rimediate da Sardelli e Pastorelli che hanno avuto da ridire sulla conduzione arbitrale. E con questa sono 3 le sconfitte consecutive rimediate dalla formazione senese che adesso è obbligata a fare una profonda analisi al proprio interno, per capire le cause di questa involuzione. E non regge l’alibi legato all’assenza per infortunio della capitana Valentina Bonaccini, a referto solo per onor di firma, da sempre il motore della squadra; contro la Pallacanestro Firenze, pur priva di lei, l’Aymarà disputò una super partita, piegando le più quotate gigliate. Domani si torna in campo per un’altra gara casalinga, ospite di turno il Pontedera che nel frattempo ha superato l’Aymarà in classifica, grazie all’ultimo successo casalingo ottenuto contro Piombino.