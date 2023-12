Basket serie B femminile. Aymarà Costone La sesta vittoria in campionato chiude il girone di andata

SIENA

59

s. giov. valdarno

50

AYMARA’ COSTONE SIENA: Sardelli 10, Bonaccinini V. 9, Pierucci 10, Sabia 7 Calugi ne, Posta, Ginanneschi ne, Pastorelli 3, Rinaldi 10, Bonaccini G. 2, Sposato 2, Nanni 6,. All. Ferrini

NUMBER 8 S.GIOVANNI V.NO: Baggiani 8, Bianchi ne, Cellai 8, Gabbrielli ne, Lacitignola ne, Gietz 6, Campagnano 4, Tognaccini 3, Casucci 8, Poccetti ne, Innocenti 13. All. Venturi

Arbitri: Labed e Lodovichi

Parziali: 19-19, 30-30, 45-40

SIENA – L’Ayamarà chiude il girone di andata con una vittoria casalinga contro la Number 8 di S.Giovanni V.no. Gara non bella, ma assai combattuta, con una 1^ frazione di gioco sostanzialmente equilibrata, con le squadre molto prolifiche in attacco e poco attente in difesa che alla prima sirena si trovano in pefetta parità. Così come al 25’ (24-24), con le difese che adesso sono più guardinghe (parziale di frazione 11-11), ma l’intervallo lungo trova le due formazioni ancora in parità. Tutto rimandato dunque alla seconda parte della gara che stenta a decollare anche nella terza frazione (34-34 al 24’), ma negli ultimi 120“, ecco che l’Aymarà trova i canestri che la portano sul +5. Ultimo periodo dove le senesi alzano l’intensità difensiva, con la Number 8 che fa fatica a mettere nel mirino il canestro avversario. Le costoniane adesso ci credono, anche se sul+7 (47-40 al 32’), sbagliano una serie infinite di palle e Rinaldi, già sanzionata con un tecnico nella prima frazione per proteste, commette il suo 4° fallo e Ferrini la richiama in panchina. Subito dopo anche per Gietz si alza la paletta con il 4, a causa di un tecnico rimediato per proteste. Al 35’ l’Aymara, sfruttando due liberi di Pierucci, si porta sul +8 (50-42), ma anche la Number 8 dalla lunetta non è da meno e un minuto più tardi dimezza lo svantaggio (50-46). Il finale è tiratissimo, al 37’ sono 6 le lunghezze di vantaggio per le padrone di casa che stringono i denti, la Number 8 cerca la rimonta, ma i canestri di Rinaldi, a 1’ e 49“ dal termine e la bomba di tabella a 50“, suonano come una sentenza per San Giovanni Valdarno che alla fine deve arrendersi sul 59-50. Grazie a questa vittoria l’Aymarà consolida la quinta posizione, salendo a quota 12 punti in classifica, un bottino di tutto rispetto, che le cionsente di rimnanere ampaimente nella zona play-off.

R.R.