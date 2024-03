Basket serie B femminile. Aymarà Costone Sfida ai playoff contro la Nico Basket

Andrà in scena questa sera gara-2 dei play-off nella serie B femminile, con l’Aymarà Costone che ospiterà alle 21 al PalaOrlandi la Nico Basket. La serie vede al comando la compagine pistoiese che in gara-1, giocata sabato scorso, si è imposta con il risultato di 71-63 dopo un confronto per certi versi molto equilibrato, deciso solo nel finale di partita. Se i numeri significano qualcosa, c’è da sperare che la sfida possa avere un prolungamento. In caso di vittoria delle senesi, si ricorrerà a gara-3 programmata per sabato prossimo a Ponte Buggianese. La Nico Basket, giunta seconda nella regular season a soli 2 punti dalla capolista Jolly Acli Livorno, è formazione di tutto rispetto, anche se va ricordato che nella prima fase ha dovuto tirare il freno a mano nella gara di andata, quando Aymarà sconfisse le pistoiesi. Nelle due gare in trasferta le costoniane hanno sempre perso, ma combattendo sempre fino alla fine. Rientrerà nei ranghi la capitana Valentina Bonaccini, assente in gara-1 per lavoro. Arbitreranno questa partita Rossetti e Benenati della sezione di Livorno.

R.R.