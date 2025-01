Basket Serie B femminile. Aymarà Costone nella tana del Nico Basket. Fattorini sincero : "Impegno proibitivo!. Voglio un approccio mirato alla crescita»

Il 2025 si inaugura con il botto per il Costone. Nella penultima giornata del girone di andata del campionato di basket di Serie B femminile l’Aymarà group è impegnato in uno dei campi più difficili del campionato: quello di Ponte Buggianese, casa del Nico Basket, squadra attualmente seconda in classifica alle spalle della capolista Perugia (tra l’atro, prossima avversaria del Costone) e grande favorita così come le umbre per la vittoria finale del campionato.

"Queste ultime due partite della fase del girone di andata ci metteranno di fronte alle prime due della classifica attuale. Iniziamo contro il Niko Basket, squadra di altissimo livello, piena di talenti e costruita per raggiungere importanti obiettivi con un progetto societario interessante da anni che investe sul movimento femminile". Ha parlato così il coach dell’ADPF Costone David Fattorini presentando la partita che si disputa stasera sul parquet pistoiese.

Per le senesi si tratta del primo impegno dopo la pausa per le festività natalizie, partita dove, al di là dell’indubbio valore dell’avversario, c’è da ‘vendicare’ la sconfitta per 55-51 subita al PalaOrlandi contro Terni prima della sosta. "Noi dal canto nostro conosciamo i nostri limiti, siamo in un percorso completamente differente da loro e sicuramente sarà un impregno proibitivo. Il nostro approccio deve però essere sempre mirato alla crescita", ha sottolineato ancora il coach costoniano che però ha evidenziato ancora una volta lo stato di emergenza del suo roster, ancora alle prese con infortuni e defezioni di varia natura.

"La pausa natalizia – ha detto - anche se ci siamo fermate poco, non ha portato buone notizie: continua il nostro periodo negativo per gli infortuni ed assenze che riducono il gruppo. Porteremo molte giocatrici del settore giovanile in prima squadra. Ragazze che dovranno farsi trovare pronte e sfruttare certe occasioni per far vedere i loro miglioramenti". Ciò nonostante, coach Fattorini non si abbatte: "Siamo consci delle difficoltà, il gruppo non si è mai arreso ed anzi continuerà in questo forte percorso di crescita - ha concluso -. Dobbiamo fortemente gratificare le nostre ragazze per quello che stanno facendo, per gli sforzi profusi e per ciò che faranno nel futuro".

Al Palasport ‘Sandro Pertini’ la palla a due si alza alle 20,30, Giovanni Barone di Ponsacco e Tommaso Gigoni di Livorno i due arbitri che dirigeranno l’incontro.