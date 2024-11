Basket Serie B femminile. Aymarà Costone, la ricetta di coach Davide Fattorini: "Maggiore tranquillità e più fiducia nei propri mezzi»

"È un momento di transizione e, in quanto tale, da affrontare con attenzione e delicatezza. Le ragazze stanno profondendo il massimo dell’impegno ma, nelle ultime due partite, abbiamo perso per dettagli. Ci vogliono una maggiore tranquillità e più fiducia nei propri mezzi". Parole del coach dell’Aymarà Costone David Fattorini (nella foto), facendo il punto della situazione alla vigilia della decima giornata di campionato, dove le sue ragazze saranno di scena a Lucca, in casa di una delle squadre maggiormente accreditate del campionato al pari di Perugia e Nico Basket. "A volte sbagliamo situazioni in apparenza semplici come tiri liberi, contropiedi, canestri da sotto – ha spiegato coach Fattorini -. Siamo una squadra giovane e nuova che deve lavorare, questo è innegabile. Ma serve anche trovare un equilibrio diverso che dia maggiore confidenza. Abbiamo anche parlato con la società: se ci fosse l’opportunità e un’occasione in prospettiva futura, potremmo anche valutare un ritorno sul mercato". Dopo due terzi circa del girone di andata il Costone ha un record di 2 vittorie e 6 sconfitte. "Il calendario da qui a metà campionato ci fa incontrare tutte le big, come Lucca (sabato alle 18,45, ndr), ma anche squadre alla nostra portata – ha precisato Fattorini -. Ciò significa che dovremo affrontare ogni partita senza alcun timore reverenziale, sfruttando ogni occasione per crescere e farci trovare pronte negli scontri diretti. Il nostro obiettivo resta sempre quello della salvezza, possibilmente cercando di evitare i playout". Alla post-season che deciderà la salvezza vanno le ultime 4 in classifica e il Costone è attualmente terz’ultimo. "Dobbiamo giocare senza frenesia o ansie – ha concluso Fattorini -. Anche le sconfitte sono state partite perse con scarti minimi, quindi ribaltabili nel girone di ritorno".

AF