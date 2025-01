Basket - serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring vuole pescare punti da play-off nel Golfo di Piombino

Prende il via il girone di ritorno. Green Le Mura Spring che affronta oggi, alle 18.30, al "Palatenda" di Piombino, il Golfo. Le ragazze di Ferretti hanno girato in terza posizione, a 22 e proveranno a migliorarsi per assicurarsi un posto nei play-off. Il roster avversario, finora, non ha avuto un grande rendimento e si trova in ottava posizione con 12 punti e ha una media realizzativa di 56.6 punti a gara, contro i 58 delle lucchesi e subisce 58.3 punti a partita, contro i 45.6 delle lucchesi che si confermano miglior difesa. Le biancorosse dovranno essere brave a contenere le tiratrici dai 6,75 di Piombino: in particolare Klatt, Presta e Quaratesi che, insieme, finora, hanno scosso 49 volte la retìna. Sotto plancia, invece, occhio alla 2004 Matilde Poggi con i suoi 10.2 punti a gara.

Il Green Le Mura cerca la conferma dopo la buona prestazione contro Orvieto della nuova arrivata Paulsson, ma la dote principale delle biancorosse è il meccanismo del gruppo e la capacità di surroga tra loro. In questo senso l’apporto della svedese, che si è posta subito al servizio delle compagne con simpatia e determinazione, può essere un valore aggiunto. Durante la settimana coach Ferretti ha preparato il match con estrema puntigliosità, con videoanalisi delle gare precedenti, prova di schemi e sessioni prolungate di tiro. "Nel girone di ritorno nessuna gara sarà facile a prescindere dall’avversario – ha commentato Ferretti – , perché nessuno ci regalerà niente. Dobbiamo affrontare ogni partita come una battaglia, per farci trovare pronti per la fase finale. Quindi, già a partire da oggi, Golfo, che è una squadra in buona salute, va affrontata con lo spirito giusto, con la nostra intensità difensiva, cercando di ritrovare anche la necessaria fluidità in attacco". Arbitreranno la gara Matteo Landi di Pontedera e Tommaso Gigoni di Livorno.

Alessia Lombardi