Basket Serie B femminile. Impresa Aymarà: trionfo a Pontedera e play-off vicini

PONTEDERA

61

COSTONE

77

PONTEDERA: Lorenzini, Garbini 4, Puccini, Braccagni 9, Benedetti 11, Rossi 10, Daddi 3, Preziuso 2, Chiti 13, Ricci 6.

COSTONE: Calugi ne, Posta ne, Pastorelli 4, Sardelli 20, Rinaldi 6, Zanelli, Bonaccini G., Sposato, Pierucci 13, Bonaccini V. 20, Nanni 4, Sabia 10. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Celentano e Deliallisi.

Parziali: 17-27, 38-35, 47-55.

PONTEDERA – Vittoria importantissima per l’Aymarà Costone che sul parquet di Pontedera conquista 2 punti pesantissimi in chiave play-off. Una partita a fasi alterne, con le senesi che partono a spron battuto, mettendo a segno nella prima frazione di gioco ben 27 punti, contro i 17 subiti. L’Aymarà gioca in velocità sorprendendo la difesa locale con ottime percentuali al tiro, ma nel periodo successivo la situazione cambia totalmente; adesso è Pontedera a viaggiare sul velluto, trascinata da trio Braccagni-Chiti-Ricci, con la difesa costoniana letteralmente in bambola e con l’attacco senese assai sterile. Parziale di 21-8 e squadre negli spogliatoi con Pontedera a +3.

Alla ripresa del gioco le ragazze di Fattorini, guidate dal duo Valentina Bonaccini-Sardelli (20 punti a testa) e da Pierucci che sotto canestro si è fatta valere, capovolgono nuovamente la situazione con un 9-20 che annichilisce le padrone di casa che anche nell’ultimo quarto non riescono a superare la difesa bianconera che erge un vero e proprio baluardo, cosicchè i 2 punti prendono la strada di Siena con la quasi certezza dei play-off.

R.R.