Basket - Serie "B» femminile interregionale: alle 18.30 sfida con Firenze al "Palatagliate». Le Mura cerca oggi la final four di coppa

Finalmente inizia la stagione ufficiale del Green Le Mura Spring che ritorna sul parquet domani, alle 18.30, al "Palatagliate" per il trofeo "Lunghi", la Coppa interregionale: affronterà Firenze Academy. Sarà anche l’occasione per vedere ufficialmente in panchina per la prima volta anche Emiliano Ferretti (foto) che, nella settimana scorsa, ha sostituito coach Luca Biagi che ha lasciato il roster biancorosso per motivi personali.

Il Green Le Mura ha cercato di svolgere una buona preparazione, anche se alcune ragazze hanno dovuto fare i conti con qualche piccolo problema fisico che ha impedito loro di allenarsi nel migliore dei modi. "Non sarà una partita facile – ha commentato Ferretti – : siamo ad inizio anno e c’è ancora tutto da scoprire e studiare. Firenze è una squadra giovane, composta da ragazze giovani arrivate già a livelli eccezionali e mi aspetto un ritmo alto. Noi, nonostante gli infortuni, possiamo dire di aver fatto una buona prestazione".

"Le ragazze – aggiunge il coach – si sono allenate bene, hanno sempre avuto un buon ritmo ed il morale è alto, come hanno dimostrato nell’amichevole di Pontedera. Cercheremo come tutte le volte che scenderemo sul parquet, di dare sempre del nostro meglio per portare a casa il risultato".

Se il roster biancorosso dovesse passare il turno, tornerà, poi, sul parquet per questa competizione nelle final four che si svolgeranno il 28 e 29 dicembre. Saranno queste le giocatrici che cercheranno di regalare al tifoso del Green Le Mura Spring le emozioni della scorsa stagione: Caterina Cerri (play-guardia), Elisa Capodogli (ala piccola), Lavinia Caredio (play), Sofia Dianda (play), Chiara Tessaro (play-guardia), Sofia Morettini (guardia), Rebecca Rapè (guardia), Arianna Germe (ala grande), Sara Valentino (centro-ala piccola), Marianna Marini (centro), Francesca Chiti (ala grande), Elisa Maffei (guardia), Sofia Michelotti (play), Federica Papa (guardia) e l’ucraina Vira Cherkaska (centro).

Alessia Lombardi