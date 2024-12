Basket serie b femminile. La Vis Rosa rompe il ghiaccio e si sblocca. Superato il Peperoncino al Palapalestre

E’ arrivato finalmente il primo successo nel campionato di serie B per la Istituti Polesani Vis Rosa, che sabato sera al Palapalestre ha battuto 59-49 il Peperoncino centrando una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Al nono tentativo le ragazze di coach Vaianella trovano così i primi due punti, levandosi di dosso la tensione di queste settimane e soprattutto muovendo la classifica: le ‘vissine’ si schiodano infatti da quota zero punti, e lasciano l’ultima posizione, che è ora occupata dalla Libertas Rosa Forlì, ancora ferma a zero vittorie in dieci partite. Grande gioia per Sorrentino e compagne, che dopo settimane di sofferenza possono finalmente sorridere.