Basket Serie B femminile. La Rlc mette il turbo. Successo a La Spezia

La Rlc Sistemi mette il turbo in serie B femminile regionale. Le pratesi nella trasferta sul campo di La Spezia si impongono per 58-54 e compiono un passo importante nea corsa ai play off, salendo a 18 punti dopo la terza vittoria nelle 4 gare disputate in questi 10 giorni. Dopo un inizio equilibrato, è La Spezia a provare la fuga allungando sul 18-10 a 1’30’’ dalla prima sirena. Richiesto immediato time-out da parte di coach Pilli: poi la Rlc Sistemi ricuce a -4 alla fine del tempo (19-15) e completa la rimonta a inizio del secondo quarto. Nella seconda frazione il punteggio si mantiene in equilibrio, e sono le pratesi a chiudere in vantaggio di 1 punto all’intervallo lungo (28-29). Il terzo quarto si apre con Prato che prova a scappare con un break di 0-5 (28-34), a cui le spezzine rispondono immediatamente con un contro break di 9-0 (37-34). La Rlc Sistemi non demorde e all’ultimo intervallo si trova avanti di 4 punti (39-43). Il quarto finale è avvincente. La Spezia rimette subito la testa avanti (44-43) e da lì l’equilibrio regna sovrano, con un continuo avvicendarsi nella conduzione del punteggio, fino al 54-54 a 1 minuto dalla fine. Sono due grandi azioni difensive e 4 tiri liberi a mettere il sigillo sulla partita e su questa importante e sofferta vittoria. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Sautariello 6, Mandroni 10, Pagliai, Billi 6, Trucioni 11, Ponzecchi 7, Garatti 6, Popolo 12, Cipolletta ne, Franchini. All. Pilli.

L.M.