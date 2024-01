Basket Serie B femminile. L’Ayamarà vuole mettere fine all’astinenza. Al PalaOrlandi c’è il fanalino Baloncesto. Per le ragazze di Fattorini occasione d’oro

Questa dovrà essere la volta buona, eh si perché l’Aymarà Costone non vince da troppo tempo (19 novembre) e una vittoria a questo punto diventa quanto mai obbligatoria. Questo pomeriggio dunque, alle 18, sul parquet del PalaOrlandi, la formazione senese sarà chiamata a una prova senza se e senza ma, contro un’avversaria storica, il Baloncesto Firenze che non sta navigando in buone acque, occupando l’ultima posizione in classifica con soli 4 punti all’attivo. Attenzione però, le fiorentine sembrerebbero già spacciate, ma mai fidarsi di chi può sembrare rassegnato. Il Baloncesto darà sicuramente battaglia per tentare il tutto per tutto in questa fase finale della regular season, quindi servirà la massima concentrazione, nonché determinazione, contro un’avversaria che da qui in avanti affronterà tutte le partite con grande determinazione per cercare di salvare il salvabile. All’andata il derby arrise alle gigliate che si imposero per 58-51, altro motivo questo per non sottovalutare una squadra che comunque ha nel suo dna la spiccata volontà di non mollare mai la presa. Se a questo si aggiunge il periodo tutt’altro che positivo che stanno attraversando le ragazze di caoch Fattorini, penalizzate anche da un calendario che le ha viste confrontarsi nelle ultime gare con le prime della classe, ecco che il pronostico assume dei connotati di incertezza; solo una prova maiuscola da parte dell’Aymarà potrà cancellare ogni dubbio e titubanza. Il Costone proviene dalla sconfitta esterna con l’altra formazione fiorentina, la Pallacanestro Firenze, mentre il Baloncesto si è preso il lusso di superare internamente Prato (72-69), compagine che viaggia appaiata in classifica all’Aymarà a quota 12; altro campanello d’allarme questo assolutamente da non sottovalutare. Dirigeranno l’incontro Cima della sezione di Lucca e Zini della sezione di Pistoia.

R.R.