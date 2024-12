Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone sbatte contro Lucca e si fa male. Coach Fattorini: "Commessi errori di concentrazione»

LUCCA

66

COSTONE

34

LUCCA: Capodagli 13, Dianda 4, Tessaro 10, Paracucchi 9, Rapè 2, Geremei 2, Valentino 4, Masini 7, Chiti 4, Michelotti 3, Papa 2, Cherkaska 6. Allenatore Ferretti.

COSTONE: Casini 5, Posta, Becatti, Pastorelli, Zanelli 2, Sposato, Pierucci 7, Bonaccini 7, Nanni 3, Sabia 8, Campoli, Parodi 2. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Liverani, Benenati.

Parziali: 16-9, 28-19, 55-27.

LUCCA – Netta sconfitta a Lucca per l’Aymarà Costone, battuto al PalaTagliate dalle padrone di casa per 66-34. Per le senesi si tratta del terzo ko consecutivo, un elemento che rischia di incidere a livello mentale nel percorso stagionale delle costoniane sempre più invischiate nella lotta per non retrocedere. Partita praticamente senza storica con Le Mura Basket sempre avanti nonostante, almeno nel primo tempo, le senesi avessero dato l’impressione di poter almeno impensierire le avversarie. Nel terzo quarto il crollo del Costone: 27-8 il parziale subito dalla squadra di coach David Fattorini, troppo passiva al cospetto di una squadra che ha dimostrato, anche contro l’Aymarà tutto il suo indiscusso valore. La restante parte di partita è stata pura accademia con il team lucchese che ha avuto modo di svuotare la panchina, mentre il Costone non riusciva più a risalire la china.

"Abbiamo commesso alcuni errori di concentrazione nel primo tempo ma, nel complesso, ce la siamo giocata. Nonostante affrontassimo una signora squadra – ha commentato a caldo coach Fattorini (nella foto) -. Nel terzo quarto non siamo stato all’altezza. Specie a livello mentale e caratteriale. Dobbiamo migliorare anche da questo punto di vista. A Lucca – ha concluso il coach costoniano – non abbiamo dato tutto quello che potevamo". Il calendario però non concede soste né ulteriori momenti di riflessione per le costoniane che, nel prossimo turno (sabato 7 dicembre alle 21) ospitano al PalOrlandi Prato, un’altra compagine decisamente quotata del campionato che sta lottando in piena zona playoff. Però l’Aymarà non deve pensare a chi avrà di fronte. La lotta per la salvezza e per cercare di evitare i playout passa anche il tentare di fare uno sgambetto a squadre sulla carta più quotata. Da questo punto di vista, il Costone ha l’obbligo morale quantomeno di provarci.

AF