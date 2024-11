Basket Serie B femminile. L’Aymarà Group Costone guarda al futuro con fiducia. Sardelli: "Contente della vittoria con Piombino. Ci serviva»

"Siamo contente della vittoria con Piombino: ci serviva per sollevarci dopo un periodo di flessione. Ma non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere positive per andare avanti". Parole di Nagaja Sardelli, giocatrice dell’Aymarà Group Costone, quest’anno ferma ai box a causa di un infortunio (nella foto) che la terrà lontano dal campo per tutta la stagione. Non un’annata persa però. Nagaja Sardelli è infatti un membro aggiunto allo staff tecnico costoniano e affianca coach David Fattorini in panchina, insieme a Federico Ferrini e Samuele Feroci.

"Il campionato è molto impegnativo – ha sottolineato ancora Nagaja Sardelli -: affrontiamo sempre squadre preparate e che in estate si sono rinforzate, anche con ragazze straniere o che vengono dall’A2. Il livello è molto alto. Ogni incontro è teso ed equilibrato, dobbiamo sempre fare grandi sforzi fisici e mentali – prosegue Sardelli -. Così come non è banale affrontare un campionato dispendioso dal punto di vista degli impegni, considerando anche le lunghe trasferte da affrontare". Il riferimento va anche al prossimo incontro in calendario per il Costone, in programma domenica alle 18 a Umbertide (Perugia). Da valutare le condizioni di Giulia Bonaccini e Nanni che hanno accusato degli infortuni nell’ultimo incontro contro Piombino. "Per me la ripresa è lunga ma era tutto sommato preventivabile: sta andando più o meno come dovrebbe andare – ha detto ancora Nagaja Sardelli parlando del suo infortunio -. Soffro a stare fuori però sono contenta per l’occasione che mi è stata data, di affiancare lo staff tecnico, stando sempre vicina alle mie compagne – ha concluso Sardelli -. Per me è un’opportunità di crescita, senza considerare che con David, Federico e Samuele mi trovo benissimo anche a livello umano".

Nel frattempo l’ADPF Costone ha ufficializzato un accordo a livello di settore giovanile con il Valdambra Valdarno Sporting. "Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo accordo raggiunto – ha detto Stefania Paciotti, presidente del Costone femmile – segno che il nostro settore giovanile sta crescendo e, anche grazie a sinergie come questa, offre alle atlete importanti opportunità di crescita sia sportiva che personale".

