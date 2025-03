Basket serie B femminile. L’Aymarà ci mette orgoglio e tenacia. Lucca fatica, ma alla fine prevale

COSTONE

42

LUCCA

59

COSTONE: Casini ne, Posta, Becatti 12, Pastorelli, Zanelli ne, Skapin 7, Sposato 8, Pierucci, Bonaccini 9, Nanni ne, Sabia 6, Parodi 2. Coach: Fattorini.

LUCCA: Cerri, Careido 3, Dianda 9, Tessaro 9, Pacucchi 4, Rapè 3, Valentino 2, Chiti 6, Maffei 4, Michelotti 4, Papa 2, Elsaalexandrakat 13. Coach: Ferretti.

Arbitri: Dori, Sizzi.

Parziali: 5-18, 17-35, 31-44.

SIENA – Non bastano orgoglio e tenacia al Costone: l’Aymarà è stata battuta sul parquet del PalaPerucatti da Lucca, al termine di un match in cui le senesi hanno fatto fare tanta fatica alla terza forza del campionato, uscendo però sconfitte. L’Aymarà fatica a trovare la via del canestro: solo due le realizzazioni a segno nel primo quarto, concluso con un netto +13 lucchese. Nel secondo quarto il Costone si sblocca ma lo svantaggio non diminuisce, anzi il primo tempo si conclude con l’Aymarà doppiata sul 35-17, malgrado la zona e delle buone difese. Il terzo quarto è il migliore per l’Aymarà che parte con un parziale di 10-0 nei primi 4’, chiuso però da una tripla lucchese. Lucca ristabilisce le distanze fino al -13 Aymarà con cui si entrava nell’ultimo periodo. Qui il film non cambia.

AF