Basket Serie B femminile. L’Aymarà sfida Terni al PalaOrlandi. Scontro-salvezza

È uno scontro diretto che vale tantissimo per la salvezza. Una partita da affrontare con lucidità, determinazione e soprattutto forza di volontà, per superare qualsiasi tipo di ostacolo. È un Costone arrembante quello che attende Terni al PalaOrlandi (palla a due alle ore 18, Dori di Pergine Valdarno e Lodovichi di Impruneta gli arbitri): le due squadre hanno gli stessi punti in classifica (6) ed entrambe stanno lottando per risalire la classifica ed evitare i playout.

Per le ragazze di coach David Fattorini poi l’incontro è di quelli da non fallire, considerando che c’è da vendicare la bruciante sconfitta con il CMB Valdarno di domenica scorsa. "Giochiamo una partita contro una squadra ben organizzata nei vari ruoli, molto atletica e determinata: un match interessante da giocare per mille motivi". Così il coach dell’Aymarà group David Fattorini presentando la sfida.

"Veniamo da una settimana molto complessa dopo la sconfitta contro CMB Valdarno – ha aggiunto Fattorini -, le ragazze si sono allenate come sempre al massimo anche se con molti infortuni da gestire. Andremo in campo consapevoli della forza dell’avversario, ma anche delle nostre capacità delle nostre idee, del nostro percorso e soprattutto della forza del gruppo. Stiamo migliorando di giorno in giorno – ha concluso Fattorini -. Vogliamo provare a cambiare rotta il prima possibile e passare un Natale sereno anche a livello sportivo".

Per le ragazze della Piaggia c’è anche un motivo in più per portare a casa la vittoria: è stato organizzato il Christmas party dell’ADPF Costone. A partire dalle 20 cena e, a seguire, musica e dj-set. Coinvolto anche tutto il settore giovanile, già circa 120 le prenotazioni. Insomma, se si vuole regalare un felice Natale, all’Aymarà più che gli auguri servono due punti.