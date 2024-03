Basket Serie B femminile. L’Aymarà ci prova ma senza successo. La Nico Basket vince anche gara 2 chiudendo la stagione del team senese

AYMARA’

42

NICO BASKET

58

AYMARA’ COSTONE: Posta 2, Rinaldi 14, Pierucci 2, Bonaccini V. 9, Nanni 6, Sabia, Pastorelli 5, Bonaccini G. 3, Sardelli 1, Sposato, Calugi, Zanelli ne. Allenatore Fattorini.

NICO BASKET: Nerini 14, Salvestrini 6, Pini 15, Giglio Tos 8, Montiani 6, Mariani 2, Modini 2, De Luca 5, Parodi, Bargiacchi ne,Tongiorgi ne. Allenatore Rastelli.

Arbitri: Rossetti e Benenanti.

Parziali: 13-17, 22-28, 35-41.

SIENA – Si conclude qui la stagione per l’Aymarà Costone che anche in gara 2 dei play off deve arrendersi di fronte alla Nico Basket, che sin dalle prime battute di gioco dimostra di non avere nessuna intenzione di allungare la serie. Ospiti avanti al 5’ sul 4-9, vantaggio che mette in preallarme le ragazze di coach Fattorini che hanno una reazione che vale il pari a 40" dal termine della 1° quarto (13-13), equilibrio questo che dura ben poco perché nei rimanenti secondi le pistoiesi ne fanno 4. L’Aymara dal -4 della 1^ sirena si ritrova a -9 al 15’ (15-24) con le avversarie molto più precise al tiro. Rinaldi, anche se non in perfette condizioni fisiche a causa di un problema muscolare a un polpaccio, cerca di suonare la carica e l’Aymarà recupera qualcosa andando al riposo con 6 lunghezze da recuperare. Nel terzo periodo prosegue l’inseguimento da parte del Costone nei confronti delle ospiti che non mollano la presa, anche se sul finire di frazione le padrone di casa si rifanno sotto (32-37 al 37’), sfruttando anche una zona 2-3, ma l’infortunio a Sposato poco prima della terza sirena non fa altro che peggiorare una situazione infortuni già di per sé abbastanza complicata. La bomba sullo scadere dei 30’ di Giulia Bonaccini tiene accese le speranze per l’Aymarà che generosamente tenta il recupero (37-41 al 33’), ma che sul finire di partita cede definitivamente il passo alle ragazze di coach Rastelli che con De Luca e Montiani mettono a segno due triple consecutive che chiudono i giochi, grazie anche ai contributi dalla lunetta di Nerini e Pini. Per l’Aymarà non rimane che archiviare una stagione che comunque la vede salva.

R.R.