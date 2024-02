Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone a Ponte Buggianese. Serve l’impresa per sperare nei play off

Penultimo impegno di calendario per l’Aymarà Costone che questa pomeriggio alle 18,30 scenderà sul parquet di Ponte Buggianese (Pt) per affrontare la Nico Basket nella penultima trasferta della prima prima fase del Campionato di serie B. La squadra senese è reduce da un brutto scivolone interno nello scorso turno, al termine di una gara dove le bianconere si sono completamente dimenticate di scendere in campo in un’ultima frazione scellerata (4-19 per le avversarie), compromettendo così il cammino verso i play off che adesso si fa difficile, anche se non impossibile. Dando uno sguardo alla classifica infatti troviamo l’Aymarà al settimo posto con 16 punti all’attivo, inseguita da un terzetto che sta sgomitando per conquistare l’ultimo posto disponibile per la griglia che conta, composto da Piombino, La Spezia e Number 8 di S.Giovanni V.no, tutte quante a 12 punti. La matematica dunque non può ancora dare certezze, con il Costone che dovrà vedersela oggi su un campo difficilissimo, successivamente in casa con la Pielle Livorno e nell’ultima giornata della regular season sul campo della Number 8 che potrebbe anche giocarsi il tutto per tutto in questa ultima sfida prima della seconda fase. E’ facilmente comprensibile dunque che la sconfitta patita nello scorso turno ha complicato i piani di coach Fattorini che già intravedeva un finale da affrontare in scioltezza, ma così non sarà; ci sarà invece da soffrire fino all’ultimo, incominciando da oggi, contro una super squadra che occupa la terza posizione in classifica assieme alla Pielle Livorno. Dirigeranno quest’incontro Vumbaca e Cipriani della sezione di Pisa.

R.R.