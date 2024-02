Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone dura solo un tempo. Prato viene fuori dopo l’intervallo e non lascia scampo al team di Fattorini

PRATO

50

COSTONE

42

P.F. PRATO: Sautariello 8, Agostini ne, Mandroni 24, Billi 6, Trucioni 8, Ponzecchi 2, Garatti, Popolo 2, Cipolletta ne, Franchini. Allenatore Pilli.

AYMARA’ COSTONE: Calugi, Posta ne, Pastorelli 3, Saredlli 7, Rinaldi 5, Zanelli ne, Bonaccini, Sposato 2, Pierucci 6, Bonaccini 4, Nanni, Sabia 15. Allenatore Fattorini.

Parziali: 12-14, 21-26, 39-34.

PRATO – P.F.Prato non lascia scampo alle ragazze di coach Fattorini (nella foto) che si sono viste in testa per le prime due frazioni di gioco.

Un derby in terra pratese che si accende fin da subito, con le due squadre che producono molto gioco, rispondendosi canestro su canestro. L’Aymara’ riesce a tenere testa alla spavalderia della squadra di casa per le prime due frazioni di gioco concludendo la prima in vantaggio di 2 lunghezze e la seconda di 5 lunghezze. Le incursioni vincenti della squadra bianco-blù fanno però saltare la difesa della squadra senese che perde d’intensità facendo incanalare la gara su binari favorevoli a Prato che conclude la 3^ frazione in vantaggio con un punteggio di 39-34.

Le ragazze di coach Pilli continuano a ribaltare le sorti del match superando nella parte finale l’Aymara Costone che è costretta ad arrendersi. L’ultimo quarto si conclude con la vittoria della squadra di casa con un punteggio di 50-42.