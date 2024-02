Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone esulta. Centrato il traguardo play-off

Sono saltati tutti i calcoli matematici e le classifiche avulse. Come? Semplice: l’Aymarà Costone vincendo domenica scorsa contro la Pielle Livorno (42-36), ha staccato il pass per i play-off con una giornata di anticipo e adesso si gode il meritato traguardo che quest’anno è stato più duro del solito. Con grande caparbietà e forza d’animo, la compagine senese ha superato nella penultima di Campionato, la corazzata Pielle Livorno, giunta a Siena forte della terza posizione in classifica. La posta in palio era importante anche per le labroniche, impegnate gomito a gomito con Lucca per un posto sul podio; tutto rimandato dunque all’ultima giornata, visto che anche Lucca ha tirato il freno sul campo della Pallacanestro Firenze. Ma a noi interessa soprattutto il risultato conseguito dall’Aymarà Costone che adesso, con 18 punti all’attivo, è ufficialmente settima in graduatoria. "C’è stato tanto da soffrire e da penare, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, con le nostre forze, con il nostro spirito combattivo. Devo direr grazie alla squadra e alla Società". Queste le parole di coach David Fattorini che si è visto costretto a seguire l’ultima frazione di gioco, quella più combattuta, da una fessura della porta del corridoio degli spogliatoi, a causa di un’espulsione per doppio fallo tecnico.Poi, al termine, anche lui si è potuto unire alla grande gioia in campo da parte delle sue ragazze che sono riuscite nelle battute finali, a rintuzzare il ritorno delle ospiti che con un parziale di frazione di 3-11 si sono fatte minacciose, ma senza poter colmare il divario che al 30’ vedeva l’Aymarà avanti di 14 lunghezze. Un vantaggio conquistato grazie a una pressione difensiva da antologia, che sicuramente ha fatto la differenza. Adesso non rimane che attendere l’ultima giornata, ma i giochi per l’Aymarà sono fatti, in quanto già conosce l’avversaria da incontrare, la Nico Basket di Ponte Buggianese, certa del secondo posto in classifica. Si inizierà il 17 marzo con gara-1 dei play-off, turno casalingo infrasettimanale, con eventuale bella domenica 24 marzo.

R.R.