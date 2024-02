Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone scende stasera al PalaOrlandi contro La Spezia. E’ l’occasione per consolidare la posizione nella griglia dei play-off

L’Aymarà Costone anticipa a questa sera il proprio impegno di Campionato, affrontando alle 21 al PalaOrlandi il Basket Academy La Spezia, gara questa valida per l’ottava giornata della Serie B Femminile. Dopo il convincente successo riportato nello scorso turno nella trasferta di Pontedera, per la formazione allenata da coach Fattorini si presenta un’altra ghiotta occasione per incrementare ulteriormente la propria classifica che vede le senesi in piena zona play-off, forti dei 16 punti fin qui conquistati. Una vittoria contro la compagine ligure significherebbe porre una seria ipoteca sull’acquisizione della griglia a cui accederanno le prime 8 classificate di questa prima fase. Contro Pontedera la squadra ha ritrovato smalto soprattutto nella fase offensiva, dove ultimamente erano emerse alcune carenze. Spezia, dal canto suo, con i suoi 10 punti è ancora in bazzica per sperare nell’ultimo treno per evitare i play-out, ma la lotta in questa zona di classifica, è gomito a gomito con altre 3 formazioni: Piombino, Pontedera e S.Giovanni V.no. Le liguri dunque non arriveranno a Siena rassegnate, tutt’altro, quindi servirà la massima concentrazione per affrontare un impegno tra le mura amiche di fondamentale importanza. Dirigeranno l’incontro Profeti della sezione di Livorno e Fambrini della sezione e di Lucca.

R.R.