Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone rialza la testa e fa piangere Prato. Fattorini: "Successo fondamentale per poter risalire»

PFP PRATO 48AYMARÀ 54

PFP PRATO: Peri 3, Resti ne, Borghesi, Cecchi 5, Mandroni 12, Pagliai ne, Billi 10, Trucioni 13, Ponzecchi 3, Popolo, Cipolletta ne, Franchini 2. Allenatore Pilli.AYMARÀ COSTONE: Casini ne, Posta, Becatti 12, Pastorelli ne, Zanelli ne, Skapin 12, Sposato 13, Pierucci, Bonaccini 11, Nanni, Sabia 6, Parodi. Allenatore Fattorini.Arbitri: Massei e Valfrè.Parziali: 15-14, 20-27, 32-37.

PRATO – Dopo due sconfitte di fila, contro Pielle Livorno e Lucca, l’Aymarà Costone vince a Prato e coglie due punti pesantissimi per la classifica e per provare ad uscire dalla zona play-out. Nella palestra Toscanini non era però iniziata nel migliore per le ragazze di coach Fattorini. Dopo sei minuti infatti le padroni di casa erano avanti per 15-2 sfruttando un avvio decisamente troppo molle del Costone. Poi arriva un parziale importante, di 12-0 che rimette in discussione tutto. Dopo 10 minuti infatti Prato conduce solo di una lunghezza. Nei secondi dieci minuti le senesi partono benissimo e ribaltano il punteggio scavando già un primo solco importante all’intervallo lungo, 20-27. Nella seconda metà di gara Prato fa il suo massimo sforzo per tornare dentro al match ma la difesa a zona della formazione di Fattorini (nella foto) permette all’Aymarà di tenere praticamente sempre almeno due possessi di margine tratte in una occasione quando le ragazze di Pilli erano arrivate a -3. Nel quarto conclusivo infatti nonostante l’importanza della posta in palio la mano del Costone non trema e Skapin e compagne vincono con cinque punti di margine. Un successo come detto pesantissimo visto che era una occasione enorme per accorciare in classifica sulle più dirette concorrenti e perché alla vigilia c’era stato qualche acciacco da gestire con Pastorelli e Nanni, per esempio non al meglio ed infatti ieri impiegate poco.

"E’ indubbiamente una vittoria fondamentale per sperare uscire dalla zona playout – ha detto Fattorini ieri subito dopo il match di Prato - dovevamo vincere anche vedendo il calendario che ci aspetta. Le ragazze sono state brave a gestire il nervosismo che la posta in palio logicamente aveva prodotto". Dopo Prato, l’Aymarà se la vedrà infatti con Terni, CMB Valdarno (due scontri diretti), Nico Basket e Perugia (le prime due della classe).