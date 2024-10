Basket Serie B femminile. L’Aymarà Group Costone mette nel mirino Pontedera. Coach Fattorini: "Siamo carichi e non vediamo l’ora»

Dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata l’Aymarà Group Costone è pronto a fare il suo esordio in campionato di basket di Serie B femminile. Lo fa sabato sera, alle 21,15, in trasferta a Pontedera (Camilli di Empoli e Zini di Pistoia gli arbitri dell’incontro). Una partita che farà capire un po’ meglio il potenziale della squadra affidata per il secondo anno consecutivo a coach David Fattorini: un gruppo fortemente rinnovato e ringiovanito a livello di roster, anche per dare spazio e opportunità alle ragazze provenienti dal vivaio costoniano. "Siamo carichi, non vediamo l’ora di poter giocare", così coach David Fattorini (nella foto) presentando la sfida di Pontedera. "Vogliamo giocare per capire a che livello siamo – ha aggiunto il tecnico senese -. Pontedera è una squadra che come noi ha cambiato molto, ringiovanendo il suo roster. È un match tutto da scoprire – ha detto ancora Fattorini -. Stiamo parlando di un avversario che potrebbe essere alla nostra portata, seppur con tutte le attenzioni del caso".

Pontedera, dal canto suo, è reduce da una pesante sconfitta (71-36) rimediata a Perugia, in casa di una delle squadre più accreditate del campionato insieme a Nico Basket, Lucca e Pielle Livorno. "Sarà un campionato tosto – ha spiegato ancora Fattorini -, considerando le lunghe trasferte che ci attendono anche in Umbria e nelle Marche. Ma le trasferte e i budget non elevatissimi sono comuni a tutti – ha aggiunto -: anche questa è esperienza che entra". Tra le giocatrici il Costone ritrova elementi importanti come Chiara Nanni e Sofia Posta, al rientro da lunghi infortuni, ma perde per 10 mesi Nagaja Sardelli. Extra-sforzo in cabina di regia quindi per Valentina Bonaccini, la capitana, oltre che per tutte le altre compagne chiamate a far fare alla squadra quel salto di qualità necessario per crescere durante la stagione.

AF