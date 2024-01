Basket Serie B femminile. L’Aymarà insegue una vittoria che manca da novembre. Alle 18 trasferta sul parquet della Pallacanestro Firenze

Che non sia un momento favorevole per l’Aymarà Costone è una dato di fatto, la vittoria ormai manca dal 19 novembre, ma è anche vero che il calendario, in questob frangente, non ha certamente dato una mano alla compagine senese che si è vista costretta ad affrontare le formazioni più titolate del girone. E anche oggi, l’Aymarà è chiamata a sostenere un impegno arduo, in trasferta, sul campo della Pallacanestro Firenze (inizio gara alle 18 – PalaSanMarcellino, arbitri Pampaloni di Arezzo e Massei di Lucca) che attualmente occupa la terza posizione in classifica con 20 punti all’attivo in coabitazione con Livorno. Senza dubbio si tratta di un cliente scomodo che viene affrontato in un momento di grande forma, anche se va detto che le fiorentine nello scorso turno hanno dovuto tirare il freno a causa della sconfitta esterna contro Prato, ma questo nulla toglie al valore di una squadra ben assortita.

La formazione di David Fattorini invece nel turno precedente ha dovuto fare i conti con la capolista Jolly Acli Livorno che fino a questo momento ha lasciato i punti solo sul campo di Prato che dunque si conferma bestia nera delle prime della classe. "Sappiamo che sarà un impegno difficile – afferma il tecnico senese – ma cercheremo di onorarlo al meglio. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata in quanto il girone è costituito da avversarie ben attrezzate che strada facendo sono cresciute anche sotto il profilo tecnico. Noi non siamo partiti male, ma adesso dobbiamo fare i conti con una fase abbastanza complessa, a causa anche di qualche piccolo acciacco che limita le nostre forze. Ma le ragazze cercano sempre di dare il meglio di se stesse e lo faranno anche in questa circostanza, ne sono sicuro".

Da ricordare che nel girone di andata l’Aymarà riuscì a sconfiggere Firenze in una gara molto combattuta dove alla fine le senesi prevalsero con il punteggio di 73-61.

R.R.