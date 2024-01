Basket serie B femminile. Perugia a Senigallia per il secondo posto

Prima sfida del 2024 per le ragazze della Pallacanestro Perugia di scena stasera alle 21 al PalaPanzini di Senigallia. Ultima sfida della regular season in serie B e gara determinante per le biancorosse di coach Francesco Posti, che, in caso di vittoria, arriverebbero alla fase ad orologio certe del secondo posto. Un risultato decisamente importante anche per il futuro della stagione.

La Pallacanestro Perugia tornerà poi in campo anche sabato 20 gennaio, al PalaPellini, nel recupero della sfida contro Umbertide, rinviata il mese scorso per l’indisponibilità degli arbitri. In caso di successo, però, Terni, terza in classifica, non potrebbe raggiungere Soli e compagne che arrivano a quest’appuntamento dopo aver lavorato sodo durante la sosta natalizia.

Una sosta che ha consentito anche alle ragazze di ritrovare in palestra coach Posti, finalmente ristabilito dopo la frattura al malleolo che ha costretto agli straordinari i vice Antonio Bencivenga e Alessio Nicolini.

"Non smetterò mai di ringraziarli – sottolinea subito Posti – perché tutto quello che abbiamo fatto finora è merito loro e delle ragazze. Dobbiamo ripartire subito con il piede giusto ma sappiamo bene che ci aspetta una trasferta difficile. Sarà una partita complicata sia per il valore di Senigallia che per il nostro stato di salute generale. Mi fido però del cuore delle nostre ragazze che sapranno sicuramente dare il massimo". Ancora ai box Ilaria Cernicchi, in attesa dell’intervento al ginocchio, sulla via del recupero Chiara Pollini, reduce dalla frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni si avranno notizie più certe sui suoi tempi di recupero.