Basket serie B femminile. Perugia, c’è Civitanova nella final four del girone

PERUGIA – Dentro o fuori per la Sisas Pallacanestro Perugia impegnata oggi a Ladispoli nelle final four che valgono l’accesso alla poule per la promozione in A2. Dopo aver chiuso al primo posto il girone playoff, le biancorosse di coach Posti sfideranno Civitanova che, nella regular season, ha conquistato il primo posto, precedendo proprio Perugia. Appuntamento alle 19, mentre sarà il derby tutto romano, tra San Raffaele ed Elite ad aprire la giornata di semifinali. Finali in programma domani: quella per il terzo e quarto posto alle 17, la finalissima alle 19. Le prime due classificate accedono al tabellone finale da 16 posti, suddiviso in 4 quadrangolari che coprono tutta la penisola. Le 4 vincenti dei quadrangolari saliranno in A2. La terza classificata andrà invece allo spareggio contro una tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. La quarta sarà eliminata. "Ci giochiamo tutto contro Civitanova – sottolinea coach Posti – perché vincere vorrebbe dire acquisire la certezza di accedere alla poule promozione. Sarà una partita diversa rispetto alle tre sfide di campionato. Prima di tutto perché le ragazze sono cresciute e hanno acquisito consapevolezza dei propri mezzi. Sappiamo benissimo però che, per portare a casa una vittoria, dovremo difendere in maniera perfetta".