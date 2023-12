Basket serie B femminile. Perugia-Civitanova ad alta quota

PERUGIA – Per le ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia è "la partita". Le biancorosse di coach Bencivenga oggi al PalaPellini, alle 18,30, ospitano la capolista Civitanova del campionato di serie B. Vincere vorrebbe dire un ipotetico aggancio alla vetta, considerando che le biancorosse inseguono a 4 lunghezze ma devono recuperare la sfida con Umbertide, rinviata per mancanza di arbitri e riprogrammata per sabato 20 gennaio. Una Pallacanestro Perugia che arriva al big match senza Chiara Pollini, ai box per una frattura alla clavicola, e senza Ilaria Cernicchi out per un problema al ginocchio. Qualche altro acciacco a completare il quadro ma Antonio Bencivenga guarda con grande fiducia alla sfida: "Sulla carta Civitanova è favorita ma noi ci giocheremo tutte le nostre carte. Abbiamo perso solo contro di loro e questo ne attesa il valore ma, allo stesso tempo, è uno stimolo in più per noi per provare a centrare una vittoria che avrebbe un valore speciale, considerando anche il momento difficile che stiamo attraversando per via degli infortuni. Il basket poi, come dico sempre, riserva sorprese".