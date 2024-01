Basket serie B femminile. Perugia ricomincia dalla seconda piazza

PERUGIA – Secondo posto blindato per la Pallacanestro Perugia che ha chiuso la regular season al secondo posto del campionato di serie B, a 4 lunghezze da Civitanova capolista e con 4 punti di vantaggio su Terni terza in classifica. Sabato prenderà il via la fase ad orologio. Appuntamento alle ore 18 ad Orvieto in un derby che le biancorosse vogliono vincere per allungare la striscia utile fatta di due vittorie in altrettante sfide nel nuovo anno. "Dobbiamo recuperare tutte – sottolinea Beatrice Olajide – e continuare a lavorare come stiamo facendo, per avvicinarci nel migliore dei modi al momento clou della stagione". A marzo inizieranno i playoff che vedranno la Pallacanestro Perugia sfidare le tre avversarie del girone laziale, in un raggruppamento a 5 in cui solo le prime 2 accederanno alla final four che vale l’accesso agli spareggi per la promozione in A2. Un cammino lunghissimo ma in casa Pallacanestro Perugia c’è grande fiducia. "Sì perché – sottolinea Lucila Cragnolino – siamo cresciute tutte sotto tutti i punti di vista. Giocando insieme ormai da tanto tempo si è creato un grande affiatamento dentro e fuori dal campo". Tanto che, ad esempio, anche Lucila ha perso la sua parlata spagnola… "Quando sono tornata in Argentina mi dicevano che parlavo come un robot". A fare gruppo ci pensa soprattutto Beatrice Olajide specialista di primi… "Da buona emiliana, tortellini rivisitati, salsiccia e funghi sono la mia specialità...".