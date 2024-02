Basket serie B femminile. Perugia sogna la A2. Domani c’è Senigallia

PERUGIA – La Pallacanestro Perugia si gode il momento magico. Una settimana da ricordare per tutta la società biancorossa. Domenica scorsa, infatti, è arrivata la vittoria contro la capolista Civitanova, ininfluente sul piano della classifica, con le perugine certe del secondo posto, in vista dei playoff, ma fondamentale sul piano del morale. Le ragazze di Posti, infatti, nella regular season avevano ceduto il passo alle marchigiane sia all’andata che al ritorno. Domani ultima gara della fase ad orologio, al PalaPellini, contro Senigallia. Poi una settimana di sosta e dal 9 marzo inizieranno i playoff che assegnano una promozione in A2. Soli e compagne ritroveranno Senigallia, partendo dal vantaggio dei 4 punti conquistati nella regular season, oltre a tre formazioni laziali, oggi San Raffaele, Frascati e Aprilia. Obiettivo conquistare uno dei primi due posti che valgono le final four di fine aprile. Belle notizie anche dal settore giovanile con Anna Giulivi, classe 2009, e Ivie Hanna Celia Igori, classe 2010, convocate in nazionale nel progetto Academy Italia. Chiamata in Rappresentativa anche per sei ragazzi del vivaio: Vittorio Alessandri, Alexis Rivera Centena e Matteo Coletti, classe 201, Ettore Cesaretti, Dario Foiani e Lorenzo Graiff.