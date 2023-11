Basket serie B femminile. Perugia, una sosta per ricaricarsi. Coach Posti tornerà in panchina

Una sosta per ricaricare le pile e ripartire con l’obiettivo di provare a chiudere il girone di ritorno migliorando il secondo posto del primo giro di boa. Le ragazze della Pallacanestro Perugia torneranno in campo sabato 25 novembre a Terni, in un derby sempre sentito, con una sosta lunga per preparare al meglio la sfida e consentire a coach Francesco Posti di recuperare per tornare finalmente in palestra dopo la frattura al malleolo che l’ha costretto ai box nel girone d’andata.

"Quello che conta – sorride Posti – è che le ragazze siano al top, non io. Anche perché Antonio Bencivenga, insieme ad Alessio Nicolini, ha fatto un lavoro straordinario, come dimostrano, del resto, anche i risultati".

Quattro vittorie ed una sola sconfitta, contro la capolista Civitanova, per le ragazze perugine della B, che stanno difendendo i colori della pallacanestro cittadina. "In questa prima parte Civitanova ha dimostrato di essere più forte di noi. Per arrivare alla fase ad orologio davanti a tutte dovremo migliorare in alcuni fondamentali. Le ragazze lo sanno bene, sono state brave a fare subito gruppo, integrando subito le nuove,. Stanno lavorando sodo in palestra per centrare l’obiettivo. Ripeto, coach Bencivenga sa bene cosa deve fare io spero solo di non fare danni..."