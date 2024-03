Basket serie B femminile. Perugia va a sfidare la capolista Elite Roma

PERUGIA – La Sisas Pallacanestro Perugia si prepara per il primo vero banco di prova della stagione. Biancorosse di scena domani al Centro Sportivo Colle La Salle, alle ore 18, in casa dell’Elite Roma capolista. Otto punti in classifica per la formazione romana, sei per le biancorosse reduci dalla vittoria all’esordio nei playoff di serie B contro Esquilino. "Il bello viene adesso – sottolinea subito Federica Manganello – perché facciamo visita alla prima della classe. Una squadra forte, costruita per vincere ma anche noi mai come in questo momento siamo consapevoli delle nostre possibilità". L’innesto di Aljcia Falkowska è stato determinante nei giochi di coach Posti e adesso la Sisas Pallacanestro Perugia inizia a sognare davvero. Secondo posto, insieme a Frascati, per Soli e compagne che a Roma capiranno davvero di che pasta sono fatte. Vista l’importanza dell’appuntamento, la società chiama a raccolta i suoi tifosi. Trasferta gratuita con partenza domenica alle 13 dal PalaSport di Ponte San Giovanni con rientro in serata. Sabato scorso, al PalaPellini, è stata proprio Federica Manganello, con una tripla, a stappare la partita. Pronta per il bis? "Magari. L’importante è vincere, poi chi fa canestro poco conta…"