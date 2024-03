Basket Serie B femminile Play-off. Aymarà Costone: buona prova, ma è la Nico ad imporsi

NICO BASKET

71

AYMARA’

63

NICO: Nerini 3, Giglio Tos 23, Salvestrini 12, Montiani 7, Pini 19, Tongiorgi ne, Modini 1, De Luca 3, Parodi,. Mariotti Al. ne, Mariani ne, Mariotti An. Ne. Allenatore Rastelli.

AYMARA’: Calugi, Posta 4, Pastorelli 9, Sardelli 5, Rinaldi 29, Zanelli, Bonaccini, Sposato, Pierucci 9, Nanni 6, Sabia 1. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Barbanti e Labed.

Parziali: 15-9, 34-30, 52-48.

PONTE BUGGIANESE – Nonostante una buona prova, l’Aymarà Costone esce sconfitta dal parquet di Ponte Buggianese, dove la Nico Basket fa sua gara 1 con il punteggio di 71-63. Le ragazze di coach Fattorini hanno tentato fino all’ultimo di superare le padrone di casa che però non si sono fatte sorprendere, grazie soprattutto alle prove maiuscole di Giglio Tos (23) e Pini 19. All’Aymarà invece non è bastata una super Sara Rinaldi, autrice di 29 punti (!) di cui 15 realizzati dalla lunetta che stanno a significare la vivacità della giovane costoniana che durante tutto l’arco della partita ha fatto il diavolo a quattro, risultando una vera e propria spina nel fianco per la difesa pistoiese; la stessa è risultata anche la miglior rimbalzista con 10 catture (6 offensive). Il Costone può anche recriminare sull’assenza della capitana Valentina Bonaccini; nonostante ciò le giocatrici bianconere hanno saputo interpretare una gara gagliarda, rimanendo sempre incollate alle avversarie che poi nel finale hanno saputo mantenere un vantaggio che le ha messe al riparo da sorprese.

Gara 2 si giocherà mercoledì 20 alle 21 al PalaOrlandi dove c’è da attendersi una pronta risposta da parte delle senesi.

R.R.