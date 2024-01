Basket Serie B femminile. Podio tutto reggiano a fine regular-season

La regular-season della B femminile si è conclusa con un podio tutto reggiano. Oltre a Puianello, terza, nei primi due posti c’è la firma di due coach di casa nostra: Nicolò Simonini, vice del team bolognese capolista Basket Sisters, e Gigi Piatti al timone di Cavezzo che si è attestata al secondo posto. "È stata una grande soddisfazione essere arrivati primi con tredici vittorie e un solo ko, con tre ragazze classe 2005 in quintetto. Nella seconda fase ci sono solo tre posti per andare alla fase nazionale e ogni gara sarà una battaglia. Proveremo a dire la nostra, giocando una pallacanestro, senza tanti tatticismi".

Parola a coach Piatti, unico a vincere contro Basket Sisters. "La prima fase - dice l’allenatore di Cavezzo - è iniziata in maniera balbettante, ci abbiamo messo qualche giornata prima di trovare il giusto ruolo per ognuna delle ragazze. Siamo riusciti a vincere almeno una partita contro tutte le squadre e questo ci fa ben sperare per la seconda fase". Sul gradino più basso del podio, c’è la Chemco Puianello; parla la presidente Simona Valeriani: "Non abbiamo passato un periodo spensierato in seguito all’incidente stradale di Boiardi: il passaggio del turno non era scontato e sono soddisfatta di aver raggiunto i playoff. Dovremo essere più costanti, a volte ci complichiamo la vita. Intervenire sul mercato? Se si presenta l’occasione giusta, altrimenti l’organico rimarrà quello attuale".

Cesare Corbelli