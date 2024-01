Basket - Serie "B" femminile regionale

Archiviate le feste natalizie, per il Green Le Mura Spring è tempo di tornare a lavoro sul parquet e di prepararsi per la prossima partita di sabato 13 gennaio, alle 18, al "Palamariotti" della Spezia per affrontare l’Academy. Gli allenamenti, sono iniziati da martedì, ma a ranghi ridotti, per alcune assenze, tra cui le giocatrici straniere che hanno raggiunto le compagne solo ieri per riprendere tutti assieme la preparazione in vista di questo importante appuntamento.

Le biancorosse sono seconde in classifica, con undici vittorie all’attivo: un bel ruolino di marcia che ha confermato le ottime individualità ed il bel lavoro di squadra che coach Biagi sta facendo assieme alle giocatrici. Affronteranno una formazione, quella ligure, che, attualmente, si trova al quart’ultimo posto con otto punti, ma non per questo deve essere sottovalutata.

Anche nel campionato di serie "B" femminile le prime otto in classifica accederanno ai play-off, mentre le ultime quattro andranno direttamente ai play-out e, da qui, conosceremo la formazione che retrocederà. L’accoppiamento dei play-off è la prima contro l’ottava, la seconda contro la settima e, di seguito, le altre e si giocherà al meglio di due gare su tre. La miglior classificata, come sempre, avrà la prima in casa e la seconda in trasferta e l’eventuale terza di nuovo in casa per sfruttare il fattore campo. Chi si aggiudicherà i play-off sarà campione di Toscana e sarà ammesso alla fase interregionale. Ma questa è soltanto un’ipotesi, come accadde l’anno scorso, visto che la federazione al momento non ha diramato ancora nessun bollettino e, forse, ne sapremo di più nel mese di marzo.

Le lucchesi, però, non vogliono fare calcoli, ma vogliono continuare a divertirsi e a far divertire. L’obiettivo è di riprendere il torneo con un bel successo e di continuare a conquistare punti pesanti per la classifica, per cercare di confermare il secondo posto e, perché no, anche di migliorarlo, visto che il campionato è ancora lungo. Intanto, però, c’è da preparare il prossimo appuntamento contro Spezia che non va assolutamente sottovalutato.

Alessia Lombardi