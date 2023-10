Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura cala il poker. Quarta vittoria consecutiva

Nico

62

Green Le Mura Spring

71

NICO BASKET: Nerini 11, Tongiorgi ne, Salvestrini, Pini 15, Mariani 7, Montiani 18, Modini, Al. Mariotti, An. Mariotti, De Luca 2, Giglio Tos 8, Amadei 1. All.: Rastelli.

GREEN LE MURA SPRING: Barberio, Cerri 7, Bigini, Tessaro 12, Pellegrini 2, Morettini 2, Rapè, Valentino 7, Michelotti 3, Peri, Cherkaska 22, Fedorenko 16. All.: Biagi.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Cavallo di Siena.

Note: parziali 18-9, 37-28, 53-51.

PONTE BUGGIANESE - Quarta vittoria consecutiva per il Green Le Mura Spring, che batte il Nico. Le ragazze di coach Biagi, però, questa volta sono costrette ad inseguire, complice anche una bella partenza delle padrone di casa che hanno chiuso in vantaggio il primo quarto per 18 a 9. Nel secondo tempino le biancorosse tentano di ricucire, ma si va all’intervallo lungo sul 37 a 28.

Nel terzo quarto ancora le pistoiesi in avanti, ma nell’ultimo le lucchesi ingranano la marcia giusta, sorpassando ed aggiudicandosi questo successo.

"È stata veramente una gran bella partita – commenta coach Biagi – , giocata con grande intensità. Loro sono partite molto bene con una decina di punti di vantaggio, ma, dopo l’intervallo, è cambiata la nostra intensità difensiva e, con buone giocate in attacco, siamo riusciti a portare a casa questa bella vittoria".

Alessia Lombardi