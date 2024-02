Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura fallisce l’aggancio. Scontro diretto: vince la capolista

Green Le Mura Spring

55

Jolly Acli Livorno

61

GREEN LE MURA SPRING: Barberio ne, Tessaro 9, Pellegrini 1, Morettini 2, Rapè 10, Valentino 3, Michelotti 8, Peri, Cherkaska 9, Fedorenko 14. All.: Biagi.

JOLLY ACLI: Barbieri 2, Ceccarini 6, Zolfanelli ne, Orsini 12, Giari 14, Candelori, Gioan, Sassetti 19, Sgorbini ne, Evangelista 6, Costa 2. All.: Corda.

Arbitri: Giannini e Cammilli di Empoli.

Note: parziali 12-21, 32-33, 49-51.

LUCCA - Sconfitta casalinga per Le Mura che non riesce ad agganciare in classifica la capolista Jolly che s’ impone. Livorno parte bene, ma le biancorosse reagiscono con Fedorenko, Cherkaska e Michelotti che mettono a segno punti pesanti in un primo quarto punto a punto. Nel secondo solo al terzo time-out Le Mura si scuote e prova a ricucire fino al 32-33. In avvio di ripresa la tripla di Tessaro e le altre due consecutive di Rapè consentono alle biancorosse il vantaggio 41-33, ma il Jolly rimane in scia e chiude il terzo avanti 49-51 e, nell’ultimo, la spunta.

A. L.