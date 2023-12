Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Spring Le Mura sfida il Baloncesto sul parquet di Firenze

Gara esterna per il Green Le Mura Spring che, domani, alle 19, andrà a fare visita al Baloncesto Firenze. I fiorentini si trovano nella zona bassa della classifica, con 4 punti, mentre le biancorosse sono al terzo, a pari punti con Caffè Toscano Pielle Livorno, a 16. Sarà l’ultima gara del girone d’andata per le ragazze di coach Biagi che, per il momento, hanno un ottimo ruolino di marcia, fatto di 8 vittorie su 10 partite. Le fiorentine, che hanno una gara da recuperare, hanno una media di 48,1 punti fatti e 58,8 subiti, mentre le biancorosse 65,1 fatti e 54,5 subiti.

Sulla carta può sembrare un match facile per il Green Le Mura Spring, vista la caratura dell’avversario, che, però, può contare su Donadia che ha una medidia di 8,3 punti per gara, mentre nelle biancorosse la top scorer rimane Cherkaska con 16,4 punti per gara.

"Ogni partita – ha commentato Luca Biagi (foto) – fa storia a sé e queste sono quelle più difficili da giocare, contro una squadra che non è partita benissimo. Non sta attraversando un ottimo momento di forma, però giochiamo sul suo campo e può diventare pericoloso. Le ragazze devono essere brave a trovare subito gli stimoli giusti e a incanalare la partita secondo le nostre regole".

La sfida dell’ultima giornata d’andata tra Baloncesto Firenze e Green Le Mura Spring sarà diretta da Alberto Volpi di Cecina e Riccardo Profeti di Rosignano Marittimo.

Alessia Lombardi