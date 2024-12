Basket serie b femminile. Robbiano regge 30 minuti poi crolla. Brignano amara, sconfitta a rimbalzo

ROBBIANO (Giussano)

Ha perso a Brignano per 67-49 il Robbiano. "Il punteggio finale è bugiardo - è il commento di coach Marco Fumagalli - abbiamo giocato alla pari per trenta minuti, crollando mentalmente nell’ultimo periodo di gioco. Le nostre avversarie ci hanno fatto molto male con la coppia di lunghe, che ha dominato a rimbalzo. Potendo contare su tanti secondi tiri Brignano ha costruito la vittoria. Da parte nostra non siamo stati abbastanza cinici nei momenti cruciali". Peccato per le prove offensive di tutto rispetto di una Discacciati da 16 punti e di Sforza e Marra con 10 punti.

Ant.Gal.