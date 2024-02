Basket Serie B femminile. Robbiano si arrende a Milano

Non c’è stata partita tra il Robbiano e Milano Basket Stars, che ha recitato un monologo segnando la bellezza di 90 punti contro i 67 della formazione bianconera. "Eravamo privi di entrambe le nostre registe, Di Maio e Barlassina, e questo ci ha penalizzato non poco - spiega l’allenatore Marco Fumagalli - non sono bastati i 18 punti realizzati da Marra. Il calendario non ci sta aiutando perché in questo periodo abbiamo delle sfide proibitive. La compagine metropolitana è partita subito forte. Nella ripresa abbiamo giocato alla pari, ma ormai il gap era incolmabile. Un peccato, nel match di andata avevamo retto molto bene ma si tratta di una sconfitta che avevamo messo in preventivo".

Ant.Gal.