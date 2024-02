Basket serie B femminile. Sisas, il secondo posto è già messo al sicuro

PERUGIA – Il secondo posto è cosa fatta. La vittoria di sabato scorso, nel derby contro Umbertide, ha permesso alle ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia di certificare il secondo posto nel campionato di serie B. Le biancorosse potranno dunque affrontare le ultime due sfide della fase ad orologio, domenica prossima contro Civitanova capolista e sabato 24 febbraio contro Senigallia, con l’obiettivo di recuperare tutte le infortunate in vista dei playoff e far inserire al meglio l’ultima arrivata, la polacca Alicja Falkowska. "Vincere aiutare a vincere – avverte subito coach Francesco Posti – e per questo dovremo affrontare al meglio queste due sfide, pur sapendo che non avranno valore ai fini della classifica". La Pallacanestro Perugia, ai playoff, verrà inserita in un girone a 5 con la prima, la terza e la quinta classificata del girone laziale, ad oggi San Raffaele, Frascati e Aprilia, e la quarta del girone umbro-marchigiano, Senigallia, con cui le biancorosse hanno vinto entrambi gli scontri della regular season. Vantaggio non da poco perché il regolamento dei playoff prevede che le squadre si portino dietro i punti collezionati durante la stagione regolare. Per la Pallacanestro Perugia vittoria sia all’andata che al ritorno.