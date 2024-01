Basket serie B. Ferrara Basket a Castello col vento in poppa. Benedetto recupera tutti e ha il morale alto

In casa Ferrara Basket il vento è in poppa dopo i due successi consecutivi con Fidenza e Cernusco che hanno rilanciato le ambizioni di classifica dei biancazzurri, di scena domani per la quarta trasferta del mese di gennaio sul campo dell’Olimpia Castello.

L’arrivo in panchina di coach Benedetto, che parlerà oggi alla vigilia del match del Pala Ferrari, ha portato entusiasmo e una nuova dimensione, ma il cammino intrapreso nelle ultime due gare andrà confermato fra 24 ore, contro una squadra in crescita reduce dallo scalpo esterno nel derby con Bologna Basket.

Per la prima volta dal suo arrivo, il tecnico calabrese ha avuto una settimana tipo di allenamenti da poter sfruttare per lavorare al meglio col gruppo biancazzurro, che in questi giorni ha inserito in pianta stabile la promessa della Vis Assane Sankarè, anche ieri al lavoro agli ordini di Benedetto dopo la mancata partenza per il Montenegro a causa di un intoppo burocratico (il ragazzo avrebbe dovuto partecipare alla prima tappa dell’Euroleague Next Gen Tournament assieme ai migliori prospetti europei). Per Ferrara quella di domani sarà una partita quasi decisiva ai fini della classifica per mettere sei punti tra sé e Castel San Pietro e potersi proiettare nelle restanti tre gare della prima fase ad inserirsi definitivamente nella lotta al quarto posto, che al momento dista soltanto due lunghezze.

Tra le fila dei castellani occhi puntati su Omar Dieng ed Emmanuel Adeola, sicuramente i due giocatori più di spicco del roster allenato da Lanfranco Giordani; poi diversi gregari, da Zhytariuk a Gianninoni, fino a Grotti e Masrè.

Squadra che ha mantenuto il nucleo della promozione dalla C Gold dello scorso anno, Castel San Pietro non è da sottovalutare perché in questo campionato ha già dimostrato di poter insidiare le big, e a maggior ragione l’exploit di mercoledì a San Lazzaro con Bologna è lì a confermarlo.

Considerato il recupero di Cattani, Ferrara potrà contare sul roster al completo e con l’aggiunta di Sankarè coach Benedetto avrebbe addirittura l’opportunità di ruotare dieci giocatori in campo.

Jacopo Cavallini