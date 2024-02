Basket serie B. Ferrara Basket, Marchini alza i giri del motore: "Problemi fisici alle spalle, ora darò il 100%»

"Ora abbiamo una consapevolezza diversa rispetto a qualche settimana fa, le ultime vittorie ci hanno dato quell’ulteriore spinta per fare bene nella seconda parte di stagione". La guardia di Ferrara Basket Davide Marchini, a pochi giorni dall’esordio nel Play-In Gold contro Pordenone, analizza il momento di una squadra che nell’ultimo mese sembra essersi ritrovata, reduce da tre successi di fila e rivitalizzata dalla cura Benedetto.

"I risultati parlano da sé – spiega l’esterno –, riusciamo ad essere più propositivi anche durante la settimana e questo è importante per tradurre il tutto in buone prestazioni nel fine settimana. L’arrivo di Guerra allungherà le rotazioni e potrà darci una grossa mano a mantenere alta l’intensità, al contrario l’infortunio di Yarbanga non ci voleva in questo momento della stagione: lui è sempre risultato fondamentale per noi, dovremo compattarci ancora di più.

Andremo a perdere quell’esplosività e quella presenza sotto canestro che erano sue caratteristiche uniche, starà a noi riuscire a trovare gli adattamenti giusti per sopperire a questa assenza".

Sul piano personale, Marchini sa di essere atteso da un cambio di marcia d’ora in avanti, dopo una prima parte di campionato che non lo ha visto brillare fino in fondo: "Purtroppo la fascite plantare con cui ho dovuto convivere ad inizio anno mi ha condizionato tanto, mi ci è voluto del tempo per riprendere il ritmo partita. Non è stato facile, ho cercato sempre di allenarmi anche sul dolore, solo adesso comincio a stare veramente meglio. Sono carico e fiducioso per le partite che andremo ad affrontare a cominciare da sabato".

Alla Bondi Arena arriverà Pordenone dell’ex Kleb Marco Venuto e dell’ex Ferrara Basket Aco Mandic, che assieme a Bergamo e Sangiorgese partirà con una dote di 8 punti in classifica, due in più dei biancazzurri. Per Ferrara sarebbe fondamentale vincere per agganciare immediatamente i friulani e una tra Bergamo e Sangiorgese, che si sfideranno domenica in un testa a testa avvincente.

Le altre due gare del primo turno del Play-In Gold saranno Oderzo-Fidenza e Pizzighettone-Gardonese.

Jacopo Cavallini