Basket serie B. Ferrara Basket segue Tommasini. Si attendono novità da Cesena

Nell’ambiente di Ferrara Basket, così come in tutto il girone C di B Interregionale, tiene banco il caso Cesena, dopo che dalle ultime indiscrezioni la compagine romagnola parrebbe in procinto di non proseguire il campionato in virtù di problemi economici e di ritardi negli stipendi a giocatori e staff. La questione, come detto, interessa da vicino anche Ferrara, che dalla rinuncia dei romagnoli trarrebbe giovamento in termini di classifica, considerato che tra le big è l’unica squadra ad aver perso entrambe le partite coi Tigers, a differenza di chi le sta davanti. Sangiorgese, Fidenza e Cremona andrebbero a perdere così i quattro punti in classifica guadagnati dalle vittorie con la squadra allenata da Gresta, mentre a Pizzighettone al momento ne verrebbero sottratti soltanto due, visto che i lombardi avrebbero dovuto affrontare Cesena a breve. Da Cesena si attendono novità soprattutto per capire se la squadra si presenterà nel weekend in occasione della sfida con l’Olimpia Castello: in caso contrario, i romagnoli andrebbero inizialmente incontro allo 0-20 a tavolino, mentre alla seconda rinuncia consecutiva scatterebbe l’automatica esclusione dal campionato. Ferrara guadagnerebbe così quattro punti su Cremona, e tornerebbe in corsa per un posto tra le prime quattro. Nel frattempo fari puntati su Claudio Tommasini (foto), play di Cesena, con trascorsi anche in A2.

Jacopo Cavallini