Basket serie b. Ferrara Basket, si avvicina il rientro di Barou Yarbanga

Dopo il successo con la Gardonese che ha certificato l’accesso ai playoff, in casa Ferrara Basket l’obiettivo è quello di recuperare gli infortunati per affrontare le ultime due gare della seconda fase con maggiore serenità. Nella giornata di oggi, Barou Yarbanga (nella foto) si sottoporrà all’ultima visita che dovrebbe dargli il via libera per la ripresa dell’attività: il giocatore, a dire il vero, non ha mai smesso di allenarsi in questi 40 giorni di stop nonostante il tutore alla mano destra, la sua condizione fisica è buona e non è da escludere un rientro per qualche minuto già dalla gara di domenica contro Bergamo. Se ne saprà di più nelle prossime ore, mentre i tempi sembrano essere decisamente più lunghi per ciò che concerne Matteo Cattani: il problema alla schiena di cui soffre già da diverse settimane si è acuito la scorsa settimana, e la sensazione è che coach Benedetto potrà riaverlo a disposizione solo per i playoff. Delicata anche la situazione di Alessandro Cecchetti, alle prese con una fastidiosissima borsite che lo sta condizionando da qualche partita: il lungo romano sta stringendo i denti e va in campo grazie a delle infiltrazioni, ma le sue condizioni destano preoccupazione soprattutto per la fase finale della stagione. Infine, oggi dalle 11.30 una rappresentanza del roster biancazzurro farà visita all’Agrimercato di Grisù.

Jacopo Cavallini