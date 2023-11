Basket serie B. Ferrara Basket, un black out inspiegabile

E’ una situazione non facile, e che preoccupa parecchio, quella che sta vivendo Ferrara Basket 2018 dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale sul campo di Fidenza.

Un ko fragoroso arrivato a causa di uno sciagurato ultimo parziale di gioco perso dai biancazzurri 28-9, che ha tagliato le gambe ad una squadra capace nei primi tre quarti di contenere l’attacco fidentino e di comandare la gara quasi sempre con dieci o più punti di vantaggio e ottime percentuali offensive soprattutto nei primi due quarti.

Ma dal 33’ in avanti per Ferrara è stato un incubo, e tutto è partito dall’uscita dal campo di Yarbanga, che per lunghi tratti del match era risultato ancora una volta fondamentale, nella lotta a rimbalzo e nel reggere l’urto fisico dei lunghi di casa, Markovic su tutti.

Con Drigo e Cecchetti contemporaneamente sul parquet nei momenti della rimonta di Fidenza, invece, Ferrara ha perso solidità nel pitturato, mentre dagli esterni sono arrivate una miriade di palle perse che hanno spianato la strada a canestri facili della truppa di Bizzozi.

Dal 53-66 del 33’ si è passati al 79-70 della sirena, un parziale di 26-4 che i biancazzurri non sono riusciti a fermare, completamente intontiti ed incapaci di reagire.

A questo punto qualche domanda è lecito porsela, sulla costruzione della squadra ma anche e soprattutto sulla capacità mentale di reggere l’urto da parte di una squadra che troppe volte – in queste prime sei gare di campionato – ha subito parziali terrificanti.

Dal primo tempo disastroso di San Lazzaro, passando per la rimonta finale dei Tigers nella trasferta di Cervia, fino a quella ancora più clamorosa di Fidenza: ma anche in casa, nonostante le tre vittorie, Ferrara è incappata diverse volte in momenti di blackout.

Un gruppo che quando stacca la spina al momento fa decisamente tanta fatica a rimettersi in carreggiata, e a cui sembra mancare il leader morale sul quale appoggiarsi nelle difficoltà.

Non c’è tempo per rimuginare, perché fra 48 ore si torna in campo per la prima di due gare casalinghe consecutive alla Bondi Arena, contro i lombardi di Cernusco, fermi a quota due punti in classifica. Ora Ferrara non può proprio più sbagliare nelle prossime due uscite casalinghe, perchè in testa la Sangiorgese non perde colpi ed è a punteggio pieno.

Jacopo Cavallini