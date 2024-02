Basket serie B. Ferrara Basket viaggia sempre in altalena. Serve un finale di regular season importante

Lo stesso discorso fatto per Cento si può fare anche per Ferrara, che in B Interregionale non è mai riuscita a mettere in fila tre vittorie, pagando dazio in termini di continuità. Il cammino delle due squadre della nostra provincia si può paragonare anche in fatto di exploit contro le prime della classe e passi falsi cocenti contro squadre nei bassifondi della classifica. Ferrara Basket domenica avrà l’occasione di riscattarsi contro la capolista Sangiorgese, per cancellare il ko di domenica scorsa a Castel San Pietro, che ha frenato bruscamente la corsa dei biancazzurri. In attesa di novità sul fronte Cesena, la cui situazione resta in bilico ma che nelle ultime ore sembrerebbe essere temporaneamente rientrata, gli uomini di Benedetto sono praticamente costretti a vincere per continuare a sperare nel quarto posto, ma molto dipenderà anche dai risultati delle dirette concorrenti, col turno del weekend che offrirà un interessante scontro al vertice tra Fidenza e Cremona. Congelato quindi anche il discorso mercato, col diesse Pulidori che segue da vicino l’evoluzione della questione Cesena per approfondire il discorso con Claudio Tommasini, esperto playmaker attualmente in forza ai Tigers.

j. c.