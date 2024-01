Basket Serie B. Ferrara esonera Furlani: già oggi il nuovo coach

Che la posizione di coach Adriano Furlani fosse in bilico lo si era ampiamente intuito già nell’immediato post partita di Nerviano, appena dopo la "scoppola" subita da Ferrara Basket sul campo della terzultima in classifica. Un rovescio troppo pesante per le proporzioni e le modalità con cui è arrivato, ma soprattutto nell’atteggiamento mostrato dal gruppo biancazzurro, apparso totalmente assente dalla gara e in balìa degli avversari, sia tecnicamente che emotivamente. L’ufficialità dell’esonero è arrivata ieri sera all’ora di cena, al termine di un summit societario durato più di tre ore: Furlani paga un cammino troppo altalenante in campionato, e una situazione che è precipitata in virtù degli ultimi due ko con squadre nei bassifondi della classifica.

La sua Ferrara Basket non ha mai veramente convinto, e l’attuale sesta posizione in graduatoria - frutto di 8 vittorie e 7 sconfitte - non rispecchia le previsioni di quest’estate e gli sforzi economici di una società che ha voluto intervenire per non gettare alle ortiche un progetto che era partito con ben altre ambizioni. Resta da capire chi prenderà il posto di Furlani in sella alla panchina estense: l’ipotesi più realistica sembrava essere quella della promozione del vice Marco Castaldi, che per tre quarti ha guidato la squadra a Nerviano dopo l’espulsione del capo allenatore per doppio fallo tecnico, ma pare che la società andrà su un nuovo allenatore. Anche perché la suggestione Alberto Martelossi, con cui i contatti comunque ci sono stati, significherebbe impegnare ulteriori risorse che, molto probabilmente, verranno invece dirottate sul mercato.

Quali dunque i nomi per la panchina? Difficile arrivare a Stefano Rajola, l’anno scorso in A2 a Chieti, c’è Paolo Moretti, l’anno scorso in A2 a Cremona e ora in C a Ozzano (ma può liberarsi in caso di chiamata più allettante), e anche Marco Mian, esperienza di B alle spalle, nella passata stagione a San Vendemiano.

E il roster? Praticamente certo un intervento in corso d’opera per tentare di aggiustare una squadra che allo stato attuale appare quasi spaesata, ma la parola anche in questo caso spetterà al nuovo allenatore. Di certo, un nome che potrebbe fare al caso di Ferrara è quello della guardia Leonardo Ciribeni, classe 1992 di recente uscito dal contratto con Chieti. Per la B Interregionale rappresenterebbe un vero e proprio lusso, in un reparto esterni privo di una rotazione e in grande difficoltà. Da non escludere pure una mossa nell’attuale organico, con diversi elementi che non stanno rendendo rispetto alle attese di inizio anno e per cui la società potrebbe pensare di trovare una sistemazione altrove. Nel frattempo, oggi è atteso il nome del nuovo allenatore.

Jacopo Cavallini